The examples populate this alert with dummy content

TRIBUNALES El juzgado fija para enero el juicio por una muerte en la 'plantà del xop' de Planes El alcalde y vicepresidente de la Diputación se enfrenta a una pena de 2 años y nueve meses por un delito de homicidio y lesiones por imprudencia grave viernes, 05 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El juicio por la muerte de un joven durante la plantà del xop de Planes del año 2012 se celebrará en enero del próximo año. El juzgado de lo Penal de Alicante ha fijado el juicio para los días 21, 22 y 23 de enero de 2019, según ha sabido RADIO ALCOY de fuentes cercanas al caso. Se sentarán en el banquillo de los acusados el alcalde de Planes y vicepresidente de la Diputación, Javier Sendra, y el entonces concejal de Fiestas, Vicente Català. Los familiares del joven fallecido piden una pena de dos años y cinco meses de prisión por un delito de homicidio imprudente y cuatro meses más por el delito de lesiones imprudentes. Reclaman, además, una indemnización de 166.820 euros. La Fiscalía rebaja la pena a un año y tres meses: un año por un delito de homicidio y otra de tres meses por un delito de lesiones, ambos por imprudencia grave. La acusación particular y el Ministerio Fiscal basan su petición en la ausencia de medidas de seguridad en la plantà del xop celebrada el 19 de mayo de 2012. Durante la fiesta, el árbol se deslizó y vino abajo, precipitándose sobre la víctima y provocando lesiones a otro joven. El caso fue instruido por el juzgado número 3 de Alcoy, que dictó auto solicitando la apertura de juicio oral, que se celebrará en un Juzgado de lo Penal del 21 al 23 de enero del próximo año.