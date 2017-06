The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA "El Kung Fu te ayuda a controlar tu vida" Hablamos con el joven ruso Oleg Alekseev, ganador del oro mundial de Wing Chun en el campeonato de Hong Kong en 2016, que pasa una temporada en Alcoy miércoles, 21 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (21/06/2017) "El Kung Fu te ayuda a controlar tu vida, es el arte marcial más completo que existe". Manejar la energía del enemigo: ese es el objetivo de cualquier practicante de Wing Chun, el deporte popularmente conocido como Kung Fu. Una historia de un vencedor mundial en este campo, la del ruso Oleg Alekseev, es la que traemos hoy en Ser Deportivos. Un joven que ha cambiado, temporalmente y por motivos de trabajo, su ciudad natal, Moscú, por Alcoy, donde se prepara para volver a alzarse con el primer puesto del oro en Wing Chun, que China acogerá el próximo mes de noviembre. Viajará a este país que ya le brindó la primera oportunidad de ser el mejor del mundo en este arte marcial en 2016, en la ciudad de Hong Kong. Alekseev llega a Ser Deportivos para hablar de su experiencia de vida. Una vida centrada, desde pequeño, primero en el Karate, después en Sambo -Judo-, Box hasta llegar a su sueño: el Kung Fu. Un placer recibirle en nuestros estudios de Radio Alcoy.