NUEVO FICHAJE El lateral José Hermosa ya es blanquiazul Es lateral izquierdo, tiene 29 años y procede de La Nucia miércoles, 27 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp José Hermosa es el tercer fichaje del Alcoyano para la próxima temporada. El de Villajoiosa tiene 29 años, el lateral izquierdo y procede de La Nucia, equipo en el que ha jugado las últimas dos y temporadas. Lucena, Marbella u Ontinyent son algunos de sus equipos en etapas anteriores. Además pasó por las canteras de Osasuna, Atlético y Villarreal. El futbolista firma con el Alcoyano y se suma al proyecto de la próxima temporada. Un jugador que aporta seguridad en la zaga y que llega con ilusión de poder hacer una buena temporada. Como curiosidad nació el 23 de abril, una fecha muy alcoyana.