The examples populate this alert with dummy content

AUDIOVISUAL El legado verde de un tren de época El documental ‘Serpis de ferro’ destaca las oportunidades de convertir en ruta turística y ecológica el trazado de la antigua línea ferroviaria Alcoy-Gandia martes, 19 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (19/12/2017) A finales del siglo XIX los ingleses supieron explotar el incipiente negocio que implicaba conectar con el puerto de Gandia la industriosa ciudad de Alcoy. Desde Londres llegó el capital que construyó la línea ferroviaria Alcoy-Gandia. A principios del siglo XXI, con aquel tren recorriendo solo la memoria, el antiguo trazado, de alto valor ambiental, permanece a la espera de encontrar fondos que lo aprovechen para el turismo. El potencial de ese “museo patrimonial y etnográfico al aire libre” que es la vía verde Alcoy-Gandia lo destaca el documental Serpis de ferro, de Documentart, la productora dirigida por Santiago Hernández y Matilde Alcaraz. A través de “imágenes impactantes”, la película sobrevuela el pasado, el presente y el futuro del trayecto que serpentea por los valles que genera el río Serpis. Los responsables del trabajo no esconden que el documental “quiere servir de impulso y de reflexión sobre el potencial de futuro y de vertebración del territorio de esta vía de enorme riqueza medioambiental, patrimonial y turística”. Hernández y Alcaraz califican la vía verde como “un paraíso para senderistas y cicloturistas de toda Europa”. El documental reúne a historiadores, economistas, empresarios y vecinos para “plantear en este documental el potencial de esta vía que une mar y montaña mediante una economía integrada y vinculada al territorrio y al patrimonio”. La película sale a la venta a las puertas del 125 aniversario del histórico Tren dels Anglesos, que cubrió por primera vez el trayecto el 24 de enero de 1893. El documental localiza en Londres, Manchester y Birmingham las huellas del origen del tren y la sede en la capital inglesa de la compañía que creó el tren. El trabajo de Documentart ofrece también los testimonios de los pocos ferroviarios que todavía viven y que trabajaron en esta línea. La memoria de los vecinos que todavía viajaron en el tren se funde en la película con las escenas idílicas que ofrece el amplísimo patrimonio de arqueología industrial de la vía verde: minicentrales de luz del siglo XIX, molinos de trigo del XVIII, todo el patrimonio hidráulico que acompaña a las minas centrales y a los molinos, azudes, canalizaciones, fábricas de papel y de textil, junto amplias zonas de cultivo y huerta. Un territorio habitado por humanos desde hace 11.000 años que quedó marcado por el paso del tren.