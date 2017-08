The examples populate this alert with dummy content

NUEVO FICHAJE El Levante cede a Koke al Alcoyano El portero llega cedido al Deportivo hasta final de temporada jueves, 31 de agosto de 2017 La llegada de Koke Vegas completa su portería del Alcoyano. Tiene 21 años y llega cedido por el Levante UD. El jueves ya entrenará con el Alcoyano en el entrenamiento que realizará el equipo de Aparicio en Cocentaina. El club quiere presentarlo la próxima semana Koke ya conoce a varios del vestuario, coincidió en el filial del Levante con Aparicio y con Ribelles. Como anécdota, el padre de Koke Vegas ya militó en el Alcoyano en la temporada 1990-1991.