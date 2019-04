The examples populate this alert with dummy content

PUBLICACIÓN El libro Embajadas: arte e historia ya tiene su versión en braile Ha presentado esta novedad su autor, el Embajador Moro, Juan Javier Gisbert, durante su despedida del cargo ante los medios de comunicación miércoles, 24 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El libro Embajadas: arte e historia ya tiene su versión en braile. La ha presentado su autor, el Embajador Moro, Juan Javier Gisbert. El anuncio lo ha realizado en un acto familiar en el que se ha querido despedir de los medios de comunicación como Embajador tras ocho años. El propio Gisbert explica que esta adaptación del libro en braile ha sido gracias a la familia de Álvaro Jordá, un joven invidente, amante de las Fiestas de Moros y Cristianos y en concreto de las Embajadas. Al pasar los textos en braile, el libro se ha convertido en ocho tomos, que se depositarán en la Biblioteca Municipal para que estén al alcance de quien quiera consultarlos. Esta iniciativa también cuenta con el apoyo de la Fundación ONCE y Gisbert a su vez ha anunciado que pronto se conocerá otra novedad relacionada con este libro. La noticia la ha hecho pública el actual Embajador Moro en un desayuno con los medios de comunicación para despedirse de ellos.