ARQUEOLOGÍA El libro pétreo del pasado musulmán de Alcoy Un grupo de arqueólogos, dirigidos por Germán Pérez, inicia la segunda campaña de excavaciones en la antigua fortificación árabe viernes, 07 de julio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (07/07/2017) El Castellar y el pasado musulmán de Alcoy vuelven a ser objeto de investigación arqueológica por segundo verano consecutivo. Cuatro arqueólogos y estudiantes de las universidades Complutense y de Alicante han comenzado a trabajar en el antiguo poblado islámico para proseguir las excavaciones iniciadas el verano pasado. La campaña de este año se centra en marcar el perímetro del aljibe hallado el año pasado, documentar la muralla y la puerta principal de acceso al poblado, así como comprobar su larga pervivencia histórica a través de la documentación estratigráfica. Las excavaciones las dirige el arqueólogo Germán Pérez, profesor de Las Carmelitas, colegio que colabora en unos trabajos impulsados por el Museo Arqueológico, autorizadas por la Dirección General de cultura y Patrimonio y financiadas por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Alcoy. El próximo sábado, 15 de julio, habrá una visita guiada para mostrar el proceso de excavación y la historia de este importante yacimiento medieval. La excursión saldrá desde El Collao el sábado 15 a las 9 de la mañana.