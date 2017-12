The examples populate this alert with dummy content

FÚTBOL SALA El líder cae en Alcoy El Unión Alcoyana golea al Ibi ( 4-1) y se coloca segundo lunes, 27 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Con motivo de la visita del líder y favorito para lograr el campeonato liguero y la buena marcha de la escuadra de Javi Silvestre, el Día del Club con la asistencia y participación de los equipos de la cantera alcoyana. Nadie se quería perder el duelo entre los dos primeros clasificados en la liga y el partido no defraudó. El quinteto inicial del conjunto dirigido por Javi Silvestre lo formaron Jaco, Gomis, Mauro, Bili y Tonelo. Mientras tanto, la banqueta estaba formada por Carlos, Carmona, Iñaki, Adri y Nacho. El partido empezó a un ritmo trepidante. Los jugueteros salieron a presionar fuerte arriba. Sin embargo esto no pareció inquietar a los alcoyanos ya que en el 2’ hilvanaban la jugada del partido y se ponían 1-0. El autor fue Mauro a pase de Gomis en perfecta triangulación con Bili. No mucho después, el Unión Alcoyana FS asestó el segundo golpe. En esta ocasión fue Tonelo el que puso el 2-0 en una jugada de estrategia (3’). No acabó la cosa ahí, y es que en el 5’, Bili de nuevo aprovechando un balón en la frontal tras un saque de córner, ponía el 3-0. Los ibenses subían líneas y acaparaban más posesión. Si bien los nuestros defendían bien en media pista, tanto los visitantes con alguna ocasión desbaratada por Jaco como los locales con dos largueros, uno de Bili desde 10 metros o el otro de Carlos en un doblepenalti, podrían haber movido de nuevo un marcador que llegaría así al descanso. Pese al momentáneo resultado, el final de la primera parte y la charla en el descanso mostraban la cara de concentración de nuestros jugadores. No se podían permitir bajar el ritmo ante los favoritos de la competición. Ya en la segunda mitad, el partido se tornó algo bronco. Sin embargo a los alcoyanos no consiguieron sacarles del partido. Los ibenses apretaron aun más si cabe, lo que obligó a Jaco a hacer un par de intervenciones de mucho mérito. En el 26’, los visitantes acortaron distancias en el marcador con un tiro duro desde media distancia. Los siguientes minutos siguieron con numerosas interrupciones de juego. En una de estas, Mauro asistido por Bili se aprovechó de la expulsión de uno de los jugadores de Ibi para poner más distancia en el marcador jugando con superioridad (36’). Ya en los minutos finales y jugando de 5, los verdinegros las tuvieron pero Jaco se hacía con el balón una vez tras otra y se llegaría al final con el 4-1 en el electrónico. El resultado deja al Unión Alcoyana FS colíder junto a los ibenses después de siete jornadas disputadas. Dl resto de la jornada: Petrer - Racing Novelda (3-6), Ye Faky - Horadada (3-6), La Vila - Aspe (4-2) y Calpe - Albatera (4-1).