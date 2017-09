The examples populate this alert with dummy content

ARREL "El llaurador és el jardiner del paisatge" La cooperativa de Cocentaina es llança a la producció d'oli agroecològic per a defensar el manteniment de l'activitat al camp miércoles, 27 de septiembre de 2017 Vint agricultors de la cooperativa de Cocentaina han posat en marxa un projecte per a produir oli agroecològic. S'han constituït en Sistema Participatiu de Garantia, un model alternatiu a la certificació oficial, que avala unes pràctiques respectuoses amb el medi ambient, utilitzant productes autoritzats en agricultura ecològica. El resultat és un oli de qualitat produït a la comarca sota el paràmetre de la sostenibilitat, com a explicat Raisa Vila, tècnic de la cooperativa.

A banda de les propietats del producte, el sistema d'elaboració garanteix al consumidor que pren producte de proximitat. Segons Vila, "cal valorar la tasca dels llauradors, perquè són els jardiners del paisatge. El seu treball permet la conservació del territori".

El volum de producció del projecte és d'uns 10.000 quilos d'oliva anuals. L'objectiu d'Agrocomtat és sumar a major nombre d'agricultors.