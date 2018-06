The examples populate this alert with dummy content

HORA DEL MEDI AMBIENT El llegat històric del Camí del Peix Jordi Borrell viatja per les diferents èpoques en les quals la via entre Alcoi i La Vila fou imprescindible per connectar l'interior i el litoral sábado, 30 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora del Medi Ambient (29/06/2018) Alcoi i La Vila Joiosa estan unides des de fa més de 2.700 anys pel Camí del Peix, una via de ferradura de la qual han fet ús de manera ininterrompuda totes les cultures i civilitzacions que han ocupat el territori. El camí és bàsic per comprendre tant la història del comerç com del desenvolupament de conflictes bèl·lics. El ramader i guia eco turístic Jordi Borrell viatja en el temps per explicar la importància de la ruta durant les diferents èpoques: des dels ibers fins a l'actualitat.