The examples populate this alert with dummy content

ARREL El llibre de les cançons de sempre El contestà Mateo Barrachina recull cinquanta cançons de la tradició oral del municipi i la comarca miércoles, 28 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Arrel (28/06/2017) "Les cançons de tota la vida són aquelles que, des de sempre, hem estat cantant al carrer, perquè plovia, o perquè havia eixit el sol". Mateo Barrachina és un jove professor de Música del municipi de Cocentaina que ha destinat el seu treball de final de carrera a la tradició oral: ha publicat Cançons de tota la vida, un llibre on arreplega mig centenar de peces que han sonat pels carrers de la seua localitat però que ningú mai havia escrit i, molt menys, havia intentat que sonaren a música. ¿Quin és l'objectiu? Cada història va acompanyada d'una partitura per a què els xiquets i xiquetes, no sols les puguen aprendre, sinò que les puguen tocar i assaborir. Una iniciativa humil amb una intenció molt bonica i ambiciosa. Parlem, al darrer programa de la temporada d'Arrel, amb Mateo Barrachina, l'autor d'aquest projecte.