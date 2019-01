The examples populate this alert with dummy content

BAN REIAL El lliurament solidari deixa 2.000 euros al Tomàs Llàcer La recaptació solidària del ban reial fa entrega d'aquesta quantitat al centre educatiu sábado, 05 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Aquest divendres, 4 de gener, representants del Grup de Danses Carrascal, encarregats d'organitzar la participació del 'poble' a la desfilada del Ban Reial, han lliurat als representants de CPEE Tomàs Llàcer la quantitat de 2.000 euros, procedents en la seua majoria dels 250 participants del 'poble'. La resta ha estat aportada pel Grup de Danses, tant a títol col·lectiu com individual, a càrrec d'alguns dels seus socis. Un dia abans va tindre lloc l'assaig, on es va recaptar la quantitat que ara s'ha lliuraten presència de l'alcalde Toni Francés, el regidor de Festes Raül Llopis i el d'Educació, Alberto Belda.