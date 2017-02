The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN El maestro youtuber El profesor y exdirector del colegio La Salle, Luis Verdú, revoluciona el método educativo con su canal de youtube, recomendado por los medios especializados jueves, 02 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (02/02/2017) Un compendio de experimentos científicos, matemáticas y hasta un curso online de ajedrez. Este es el contenido que el profesor y antiguo director de La Salle, Luis Verdú, cuelga periódicamente en su canal de youtube, que lleva por nombre Tu maestro en casa. Una herramienta que acaba de ser reconocida por la revista Educación 3.0, junto a otros cinco canales más, por su innovación educativa y nuevas tecnologías. La publicación recomienda el trabajo del maestro que, a través del modelo pedagógico Flipped Classroom, combina la instrucción tradicional con métodos creativos.