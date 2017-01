The examples populate this alert with dummy content

MUSEU DE LA FESTA El MAF se suma al 175 aniversario de la Nova El museo inaugura una muestra entre partituras, instrumentos y fotografías que estará abierta hasta el 19 de febrero en la sala Fernando Cabrera lunes, 23 de enero de 2017 El Museu Alcoià de la Festa (MAF) acoge una exposición dedicada al 175 aniversario de la Societat Musical Nova d’Alcoi. Partituras, instrumentos o fotografías formen parte de la colección artística de la Nova que ahora se expone en la sala Fernando Cabrera. Ignacio Trelis, asesor artístico de l’Associació de Sant Jordi, ha sido el impulsor de esta exposición en la que hay tres zonas diferenciadas. Según explicó en el acto de apertura, el sábado 21 de enero, "una está dedicada a la banda, a sus directores, colección de batutas o fotografías antiguas; la otra, a la Filà Domingo Miques y su unión con la banda y hay un lugar en homenaje Joan Valls", que en este 2017 se celebra el centenario de su nacimiento y, además, era músico de la Nova. Juan José Olcina, presidente de l’Associació de Sant Jordi, dio la bienvenida a los presentes en la inauguración y felicitó a la Nova por el significativo aniversario. Además, destacó que la banda inicia este año especial "con una exposición en esta casa". José Antonio Llinares, presidente de la Societat Musical Nova d’Alcoi, agradeció las felicitaciones y la ayuda prestada desde la institución festera por albergar esta muestra. Llinares, asimismo, recordó "a la gente de la banda que ha estado antes que nosotros, por guardar y aumentar el patrimonio que ahora se puede ver en el MAF". La exposición estará abierta hasta el 19 de febrero, de martes a sábado de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas y los domingos y festivos de 11 a 14 horas. La entrada es libre.