COCENTAINA El magistrat Miguel Soler llegirà el Privilegi de la Fira de Tots Sants Soler ha sigut jutge de nombrosos jutjats i magistrat, entre altres, en el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en la sala del contenciós administratiu lunes, 30 de septiembre de 2019 El magistrat contestà Miguel Soler Margarit serà qui llegirà el 1 de novembre el Privilegi de la Fira de Tots Sants de Cocentaina des del balcó del Palau Comtal. L'alcaldessa, Mireia Estepa, ha destacat la importància de la persona elegida aquest any pel seu currículum. Soler és llicenciat en dret per la Universitat de València. Va ser primer de la seua promoció l'any 1977 i ha exercit de jutge en els jutjats de Xàtiva, Ontinyent, Linares i Úbeda. A més ha sigut magistrat en el jutjat de família de Pamplona, en el Jutjat Degà d'Albacete, en l'Audiència Territorial de València i en el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en la sala del contenciós administratiu. Per la seua part, ha sigut professor tutor de la Universitat Nacional d'Educació a Distància i professor associat de la Facultat de Dret de la Universitat de València. Per últim, ha rebut la condecoració Dos Cruces de la Orden de San Raimundo de Peñafort.