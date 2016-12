The examples populate this alert with dummy content

REPORTAJE El ‘making off’ de la banda sonora del Nadal Alcoià Once entidades grabaron los días 29 y 30 de octubre las 22 piezas que componen el disco con la música del ciclo navideño jueves, 15 de diciembre de 2016 Dos días de intenso trabajo dieron como resultado la grabación del disco Banda sonora del Nadal Alcoià, que recoge la música que suena en la calle durante los actos del ciclo navideño local. Once entidades musicales dejaron su huella en la grabación realizada por RADIO ALCOY. El registro musical se desarrolló los días 29 y 30 de octubre en la sala del teatro Calderón destinada a los ensayos de la Orquesta Sinfónica de Alcoy. El trabajo de grabación precedió al de edición y masterización, realizado ya en los estudios de RADIO ALCOY. El resultado de este esfuerzo común está a la venta desde principios de diciembre. El disco incluye 22 piezas, desde el Pregó del tío Piam hasta la popularísima L’Entrà dels Reis, de Camilo Pérez Monllor. El disco, promovido por el Ayuntamiento de Alcoy, surge para conservar en un mismo formato las piezas que acompañan el Nadal Alcoià, desde Les Pastoretes a la Cabalgata de Alcoy y que busca su reconocimiento internacional a través de la declaración de Patrimonio de la Humanidad. La primera edición, de 2.500 unidades, está a la venta por seis euros en cuatro puntos, uno por cada barrio de la ciudad. La portada del disco la ha diseñado Ignacio Trelis, que ha donado su obra para que forme parte del patrimonio del Casal del Nadal. El libreto que acompaña el disco aporta documentación de las entidades implicadas y las piezas interpretadas y grabadas.