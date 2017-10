The examples populate this alert with dummy content

FÚTBOL LOCAL “El mal del fútbol local es el fútbol regional” Paco Moral y Kike Pascual visitan Radio Alcoy para hablarnos del memorial que el fútbol local hace a los veteranos y de la liga local infantil que comenzará el día 28 miércoles, 11 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (11/10/2017) Mañana jueves festividad de la Hispanidad, será aprovechado por la liga local para celebrar la 3ª edición del memorial que homenajea a los veteranos del fútbol local alcoyano. Peidro, Vilaplana, Aparisi y Murcia, recibirán un merecido homenaje por parte del fútbol local por su dedicación, labor y sacrificio por este deporte a nivel local y que tanto tiempo de su vida han empleado de forma altruista. Después del homenaje, que comenzará a las 10.00 horas, en el campo Aurelio Colomina (campo 1) del Polideportivo Francisco Laporta, se jugará un amistoso entre jugadores de prácticamente todos los equipos. Además con Paco Moral y Kike Pascual, hemos hablado de la liga local infantil que comenzará el próximo día 28 de octubre con 10 equipos. Es la única liga local esta temporada. Hemos tratado la problemática de las ligas locales que no tiene duda a la hora de apuntar el mal de la liga local: El fútbol Regional. No te pierdas todo lo que han dicho en Ser Deportivos.