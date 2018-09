The examples populate this alert with dummy content

VIRGEN DE LOS LIRIOS El mal tiempo mueve a trasladar la ofrenda al interior de San Mauro El Ayuntamiento y la Archicofradía Virgen de los Lirios decidirán en torno a las seis de la tarde si se mantiene la Romería el domingo sábado, 15 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El mal tiempo ha motivado ya el primer cambio en el programa de actos que organiza la Archicofradía Virgen de los Lirios. La Ofrenda a la Virgen, que suele desarrollarse en la plaza de España, ha sido trasladada al interior de la iglesia de San Mauro. La lluvia con la que ha amanecido este sábado y la previsión de que siga a lo largo de la jornada están detrás de esta decisión. El acto se desarrollará tras la eucarístía que presidirá el obispo auxiliar de Valencia mosneño Javier Salinas. La Archicofradía y el Ayuntamiento reservan para media tarde la decisión de la celebración de la Romería del domingo.