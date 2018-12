The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS El 'mal trato' de los caballos en fiestas llega a las 500 firmas en la plataforma change.org La asociación local en defensa de los animales pide un código ético que vele por su seguridad en fiestas a través de la denuncia de una particular tras unos hechos ocurridos en las últimas Entradas de Alcoy lunes, 10 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (10/12/2018) La asociación local en defensa de los animales pide un código que asegure el buen trato de los animales que salen a desfilar en fiestas. La entidad cuestiona el trato de jinetes y cuidadores a los caballos en las Entradas. La controversia surge tras la denuncia de una particular en la plataforma change.org por posible maltrato a un caballo por parte de su jinete y cuidador. Con casi 500 firmas hasta el momento, la asociación animalista solicita un código ético que vele por los animales en Fiestas. Anabel Ruiz es la presidenta: "Queremos que se supervise que la persona que los lleva sea responsable y que la que lo monta está capacitado y sepa llevarlo como toca, sin que haya maltrato (...) La asociación ha recogido esta inquietud, que no ha sido solo ni de una persona ni de dos". La Asociación Alcoy en Defensa de los Animales llevará el caso a la próxima reunión del Observatorio prevista para este mes. Reclaman: control de la tasa de alcoholemia de los cuidadores de los caballos, que sea equiparable a la de los conductores de las carrozas, asegurar agua y comida antes y después de los actos, respetar el descanso de los animales, y la habilitación de un servicio veterinario durante las Entradas.