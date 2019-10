The examples populate this alert with dummy content

POLÍTICAS INCLUSIVAS El mantenimiento del jardín de El Teix obliga a cortar una calle Los trabajos de tala de árboles han cortado la calle Doctor Sempere al ubicarse allí una grúa de grandes dimensiones - Según la administración autonómica se busca evitar la caída de ramas que puedan ocasionar daños personales y materiales jueves, 10 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (10/10/2019) Los trabajos de mantenimiento de los árboles del jardín del Teix han obligado a cortar al tráfico la calle Doctor Sempere. La Conselleria de Políticas Inclusivas, responsable de la residencia comarcal de menores, ha explicado que los trabajos se centran en evitar la caída de ramas que puedan ocasionar daños materiales y personales. La administración autonómica a través de un comunicado ha explicado que los ejemplares tratados no corresponden a especies protegidas. Según ha podido saber Radio Alcoy la mayoría de los ejemplares talados son pinos, algunos de grandes dimensiones. El edificio data de 1912 y es obra del arquitecto Vicente Pascual y perteneció a Carlos Pérez, jefe del partido liberal en Alcoy y amigo personal del diputado José Canalejas, jefe nacional de esta formación y diputado por la ciudad.