EXPOSICIONES “El MARQ afronta un gran desafío con la muestra de Irán” El contestano José Alberto Cortés, director técnico del museo, se ha mostrado muy ilusionado con esta innovadora iniciativa, primer museo español en exponer en este país, y con la respuesta del público con la exposición ‘Irán, cuna de civilizaciones’ martes, 03 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (03/09/2019) El contestano José Alberto Cortés, director técnico del MARQ de Alicante, ha atendido a Radio Alcoy desde la capital alicantina para explicar tanto la muestra recién finalizada Irán, cuna de civilizaciones, en la que se han superado los 101.000 visitantes, tras el último fin de semana de puertas abiertas, como de la futura propuesta en la capital iraní, Teheran, Alicante, tesoros del MARQ, que convierte a este museo en el primer español que expone sus colecciones en Irán. Será a partir del 22 de septiembre cuando se mostrarán un total de 283 piezas de sus fondos, en lo que es también la primera exposición del centro alicantino en un museo de carácter nacional y además en un país extranjero.