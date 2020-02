The examples populate this alert with dummy content

CULTURA INTERNACIONAL El MARQ lleva su mano romana de Lucentum a Lisboa El Museo Arqueológico de Alicante ha recibido cedidas por el Museo Nacional de Arqueología de Portugal un total de 37 piezas para su actual exposición Ídolos, miradas milenarias sábado, 22 de febrero de 2020 El Museo Arqueológico de Alicante, MARQ, de la Diputación Provincial de Alicante ha llevado hasta el Museo Nacional de Arqueología de Portugal, MNA, en Lisboa, una de sus principales piezas: La mano del Emperador o La mano romana de Lucentum, que estará expuesta en la capital lusa hasta el 19 de abril. Por su parte, el museo portugués ha aportado un total de 37 piezas a la exposición que tiene en estos momentos el MARQ, Ídolos, miradas milenarias. La presentación de este fragmento de una escultura romana en bronce tuvo lugar en la Sala dos Tesouros da Arqueologia Portuguesa en un acto que contó con la presencia de Paula Araujo, directora general de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de Portugal, Antonio Carvalho, director del MNA, Lourdes Meléndez, consejera cultural de la embajada de España en Portugal, Manuel Olcina, director del MARQ y José Alberto Cortés, director gerente de la Fundación MARQ, entre otras autoridades. Este último ha explicado que esta iniciativa "vuelve a reforzar nuestra vocación internacional gracias a los acuerdos sellados con centros tan importantes como el MNA de Lisboa". Olcina por su parte ha pronunciado una conferencia sobre las peculiaridades de esta valorada y única pieza escultórica, que fue descubierta durante las excavaciones del Foro Romano de Lucentum en 2005.