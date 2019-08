The examples populate this alert with dummy content

EXPOSICIÓN El MARQ, primer museo español en exponer sus colecciones en Irán La muestra de 283 piezas desde la prehistoria a la época moderna se podrá ver en este país islámico desde el 22 de septiembre al 8 de abril jueves, 29 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El MARQ ultima los detalles de la exposición Alicante, tesoros del MARQ, que se exhibirá a partir del 22 de septiembre en el Museo Nacional de Irán y estará hasta el 8 de abril de 2020. El MARQ será el primer museo de España en exponer gran parte de su colección en Irán y es la primera vez que el museo alicantino lleva una colección de una gran magnitud a un museo nacional y además de un país extranjero. Se trata de una muestra de 283 piezas procedentes de sus fondos. La exposición ofrecerá un recorrido histórico por el Mediterráneo a través del rico patrimonio arqueológico de la provincia desde la prehistoria hasta la época moderna. La vicepresidenta de la Diputación y diputada de Cultura, Julia Parra, ha valorado esta iniciativa de forma positiva por lo que supone de salir al extranjero y mostrar la amplia cultura de la provincia en una iniciativa de gran dimensión por la cantidad cercana a las 300 piezas que se desplazarán hasta Irán. Parra ha estado acompañada por el director gerente de la Fundación MARQ, el contestano José Alberto Cortés, el director técnico del museo, Manuel Olcina, y el director de exposiciones, Jorge Soler. Las piezas se expondrán en un espacio de 600 metros cuadrados y hay previsto un ciclo de conferencias en Teherán en diciembre coincidiendo con el ecuador de la muestra. Las piezas viajarán hasta la república islámica junto a las que han formado parte de la exposición Irán. Cultura de civilizaciones. El director gerente del MARQ, José Alberto Cortés, hace un balance de esta muestra que ha recibido 94.236 visitas también muy positivo por la gran respuesta obtenida por parte del público, destacando los meses de abril y mayo. Con motivo de la despedida de esta muestra habrá una jornada de puertas abiertas este sábado y domingo.