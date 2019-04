The examples populate this alert with dummy content

ARTE E HISTORIA El MARQ se prepara la exposición de los guerreros de terracota Una delegación china ha visitado el MARQ como paso previo para la exposición de los famosos Guerreros de Xi’an. sábado, 27 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Museo Arqueológico Provincial de Alicante, MARQ ha recibido la visita del responsable del Centro de Promoción del Patrimonio Cultural de Shaanxi, Zhang Xiao Ying, y de la subdirectora del Museo Nacional de Historia de esta misma localidad, Wen Jun, para concretar los preparativos previos a la exposición temporal de los Guerreros de Xi’an, prevista en principio para 2020. Ambos han sido recibidos por el diputado de Cultura, César Augusto Asencio, en el Palacio Provincial, acompañado por el director del museo, Manuel Olcina, y por el gerente de la Fundación MARQ, José Alberto Cortés, junto a Petra Rothoff, directora de Exposiciones de Museums Partner. Se trata de una exposición muy ambiciosa en la que se lleva trabajando ya largo tiempo, para que algunos de los famosos guerreros del ejército de terracota, reconocidos en 1987 como Patrimonio de la Humanidad, puedan verse en Alicante. En la actualidad, hay una muestra sobre Irán bajo el título Irán: Cuna de civilizaciones que podrá verse hasta el 31 de agosto con 195 piezas propiedad del Museo Nacional de Teherán.