El MARQ ya tiene en marcha la muestra Ídolos, miradas milenarias Esta propuesta cultural se ha elaborado junto al Museo Arqueológico Regional de Madrid - Estará abierta hasta finales de abril cuando viajará a Alcalá de Henares miércoles, 05 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp El MARQ, Museo Arqueológico de Alicante, ya tiene en marcha una nueva propuesta. Se trata de la exposición 'Ídolos, miradas del pasado', creada en colaboración con el Museo Arqueológico Regional de Madrid, donde irá una vez acabe su periodo expositivo en Alicante. En la inauguración, ha estado presente la diputada de Cultura y vicepresidenta de la Diputación de Alicante, Julia Parra, junto a Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, al frente de las autoridades presentes, además de Enrique Baquedano, Manuel Olcina, Jorge Soler, Primitiva Bueno y José Alberto Cortés., sin olvidar a Paula Giménez por ASISA, Pascual Martínez por Fundación Caja Murcia y Ana Ponsoda de la Fundació Banc Sabadell. La muestra se podrá presenciar en el MARQ hasta finales de abril, cuando viajará hasta Alcalá de Henares.