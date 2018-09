The examples populate this alert with dummy content

FORMACIÓN El Máster de Cosmética alcanza su cuarta edición Se imparte en el Campus de Alcoy de la UPV-El 60% de docentes son profesionales del sector y es un100% presencial martes, 18 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (18/09/2018) El Máster en Industria Cosmética (MIC) alcanza su cuarta edición. La matrícula todavía continua abierta y está dirigido a titulados superiores o alumnos de último curso de la carrera, preferentemente del área de ciencias de la salud o afines (ingenieros químicos e industriales, bioquímicos, químicos, farmacéuticos, biólogos…) que quieran desarrollar su futuro profesional en el sector cosmético. También está recomendado para profesionales del sector interesados en obtener una visión actualizada del sector. Para todos ellos, el periodo de matriculación continua abierto. El MIC es un máster 100% presencial con un 60% de docentes que son profesionales del sector de la cosmética. Este máster ofrece la posibilidad de realizar prácticas de empresa hasta 600 horas en las empresas relacionadas con el sector cosmético colaboradoras. Este máster tiene la intención de que sus estudiantes aprendan a reconocer, desde un punto de vista teórico y práctico, las distintas materias primas y principios activos a utilizar para el desarrollo de nuevos productos. Diseño y formulación de formas cosméticas actuales e innovadoras. El MIC también aborda el conocimiento de las exigencias legales obligatorias en el diseño y fabricación de productos cosméticos, aplicación de las GMPs “Good Manufacturing Practices” y demás requisitos legale, adecuación a la normativa medioambiental y la lucha contra el cambio climático. Otro de los objetivos es aprender a analizar las diferentes problemáticas que se pueden producir en la industria cosmética y a tomar las decisiones y soluciones oportunas. En el MIC, los estudiantes también aprenderán a gestionar cualquier producto cosmético desde la idea hasta la comercialización, pasando por el seguimiento de objetivos a lo largo de todo su ciclo de vida. En definitiva, el MIC pretende conseguir una adecuada formación a nivel técnico, un adecuado conocimiento teórico y práctico de la actividad de las empresas cosméticas y un desarrollo de habilidades personales que ayudarán al alumno en la mejora de su perfil personal y profesional.