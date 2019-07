The examples populate this alert with dummy content

GALARDÓN El mejor café espresso de España es alcoyano y lo elabora Café Barsel El director de calidad de esta empresa, Alejandro Basset, explica los premios obtenidos en Vigo: el mejor café espresso y el segundo mejor barista martes, 02 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (02/07/2019) Café Barsel está de enhorabuena. La empresa alcoyana que elabora café volvió a participar, recientemente, en el campeonato nacional más prestigioso organizado por el Forum Cultural del Café cuya fase nacional se disputó en Vigo. Barsel clasificó a cuatro de los 16 baristas que tomaron parte en esta fase final y finalmente obtuvo el premio al segundo mejor barista y, en especial, el del mejor café en la modalidad de espresso. El director de calidad y formación de Café Barsel, Alejandro Basset, visita Radio Alcoy para explicar cómo fue la experiencia de este concurso nacional y las actividades que realizan en su Academia de Café Barsel a la búsqueda que el patito feo que es el café en nuestro país, se convierta en el cisne que es en realidad. Basset explican que quieren combatir el desconocimiento para que el café sea una parte más de la gastronomía como en la actualidad son los vinos y poco a poco están siéndolo, por ejemplo, las cervezas. En las fotos de esta noticia podemos ver imágenes del concurso.