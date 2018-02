The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURA CULTURAL El mejor compañero de lecturas Tirisiti es el protagonista de la nueva biblioteca infantil de Alcoy, financiada por el plan de presupuesto participativo sábado, 03 de febrero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Los niños de Alcoy tienen nuevos compañeros de lecturas: los personajes del popular Betlem de Tirisiti. Ellos son los protagonistas de la primera biblioteca infantil de la ciudad, ubicada en la planta inferior del Centro Cultural e inaugurada este sábado con un cuentacuentos a cargo del escritor Jordi Raül Verdú. La habilitación de este nuevo espacio fue reivindicada por los vecinos a través del plan de presupuesto participativo de 2017. Ha costado 50.000 euros, según ha precisado el concejal de Cultura, Raül Llopis. La nueva biblioteca está decorada con imágenes del belén y cuenta con un pequeño espacio, a modo de escenario, para desarrollar presentaciones y actos de animación lectora. Ese punto está decorado con el telón del retablo navideño alcoyano por excelencia. A la inauguración han acudido decenas de niños, que han comenzado a tomar los libros infantiles de las estanterías. El alcalde, Antonio Francés, ha destacado que es “espacio de convivencia demandado por los vecinos” se enmarca en el proyecto de Alcoy como ciudad amiga de la infancia, que fomenta un modelo de ciudad pensado para los pequeños. “Si somos capaces de diseñar una ciudad con los ojos de los niños será una ciudad de mayor calidad de vida y en la que será más fácil convivir”, ha manifestado el regidor. Francés ha avanzado que este tipo de espacios específicos para niños se extenderá a otras bibliotecas de la ciudad. La próxima, este mismo año, la de la Zona Norte. “Queremos promover una infancia con capacidad de pensar y la lectura es un factor muy importante”, ha recalcado.