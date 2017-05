The examples populate this alert with dummy content

FÚTBOL BASE El mejor fútbol base unido por la fiesta La Asociación de San Jorge organiza el I trofeo de fútbol 8 de equipo de base – Atl. De Madrid, Valencia, Getafe, Bilbao entre otros, estarán en Alcoy el 17 de junio viernes, 26 de mayo de 2017 Con un espectacular cartel se presenta el I trofeo de fútbol 8 en categorías de la base desde querubines a alevines. Será el 17 de junio y en el cartel figuran además de algunos equipos locales, el Atlético de Madrid, Valencia, Bilbao, Levante Elche, Hércules, Córdoba o Getafe entre otros. En total 26 clubs que congregarán entre todas las categorías cerca de un millar de participantes. Este torneo está incluido dentro de los Premis Sant Jordi. Anteriormente ya se dedican unos premios para periodistas, otros para bandas de música y ahora este deportivo con este torneo que espera sea “ uno de los mejores de la Comunitat Valenciana y sea un referente en poco tiempo”, como afirmó Juan José Olcina, presidente de la Asociación de San Jorge. El torneo se disputará en el polideportivo Francisco Laporta y cuenta con la colaboración deportiva del C.F.C. Ciutat de Alcoy. Alguno de los equipos que harán noche en la ciudad debido a las distancias, estarán en cuatro filaes, Atlético de Madrid, Bilbao, Córdoba y Getafe dormirán en files como Cides, Judios, Verdes y Magenta. Se pretende con esto que los pequeños conozcan como es una filá y lo que significa para Alcoy sus fiestas de Moros y Cristianos.