CAMPEONATO DE ESPAÑA El mejor karate en Alcoy El campeonato nacional de Wold Kyokushin Budokai volverá a ser el Alcoy por tercera vez consecutiva – Más de 800 participantes se darán cita el sábado en el Francisco Laporta miércoles, 13 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (13/06/2018) El sábado 16 de junio Alcoy acogerá por tercera vez consecutiva, el tercer campeonato nacional de Wold Kyokushin Budokai. La competición será en el polideportivo Municipal Francisco Laporta , por la mañana de 11.00 a 13.30 horas y de 16.00 a 19.00 horas en el pabellón. Este acontecimiento está organizado por el club alcoyano Dojo Budo Alcoy y con la colaboración del Centro de Deportes y el ayuntamiento. No hay precio de entrada, simplemente se recogerán alimentos no perecederos que serán destinados a personas sin recursos.