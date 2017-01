The examples populate this alert with dummy content

COMERCIO El mercado de la Zona Norte estrena ascensor La infraestructura, con un coste de 70.000 euros, mejora la accesibilidad desde el aparcamiento sábado, 07 de enero de 2017 El mercado de la Zona Norte de Alcoy ha iniciado el año con la puesta en marcha de una nueva infraestructura para mejorar la accesibilidad a sus instalaciones. La agrupación de comerciantes que gestiona el mercado ha inaugurado este sábado el nuevo ascensor de acceso a la zona de venta desde el aparcamiento. El nuevo ascensor ha costado 70.000 euros, financiados por los mercaderes. Su portavoz, Jordi Cabanes, destaca que parte de las cuotas mensuales que pagan los puestos va destinada a la renovación de las infraestructuras. “Queremos ir mejorando día a día para que este mercado, que es una referencia en Alcoy, vaya a más”, ha dicho. El objetivo del nuevo ascensor es eliminar barreras arquitectónicas. “Se trata de ayudar, de dar más servicio al público y que no tenga que subir escaleras cargado con los carros”, ha añadido Cabanes. “Es una inversión importante, pero vale la pena haberla hecho”, añade. Los comerciantes ya tienen pensados nuevos proyectos que mejoren la calidad de la atención a los clientes. El pasado año el mercado instaló puertas automáticas en su principal entrada y ahora estudia instalar una barrera para controlar que el aparcamiento solo lo utilizan los clientes. “Tenemos un problema porque hay personas que dejan el coche en el parking y no vienen a comprar. Queremos que sea gratuito para los clientes”, ha resumido. La inauguración del ascensor ha tenido un carácter particular. Ha contado con la música de la violinista Elena Mikhailova, acompañada por los bailarines de A3 danza. El acto lo ha organizado Miguel Ferrándiz, de Amigos de la Música y cliente del mercado.