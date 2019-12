The examples populate this alert with dummy content

NADAL ALCOIÀ El Mercat de Nadal abre sus puertas entre numeroso público Inaugurada una nueva edición de esta cita en la Glorieta que estará abierta del 6 al 8 de diciembre en horarios de 10,30 a 14 horas y de 17 a 20,30 horas viernes, 06 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Mercat de Nadal en La Glorieta ya está en marcha desde las 10'30 horas del viernes 6 de diciembre y permanecerá abierto hasta las 20,30 horas del domingo 8. La inauguración oficial con la visita de las autoridades, gran parte de la Corporación Municipal, ha tenido lugar a partir de las 12 horas, acompañados por el sonido de las xirimitas y tabals de La Degollà. Con el alcalde, Antonio Francés, y la concejal de Comercio, Vanessa Moltó, a la cabeza, los representantes políticos han ido recorriendo los distintos estands y saludando a los comerciantes, 25, que han querido exponer sus productos durante tres días en La Glorieta. También han visitado la zona solidaria con la iniciativa de Cáritas de las bombonas de butano o de la Peña Celtista Óscar Cano recogiendo fondos para Aspromín, así como el estand de la Asociación Cultural Samarita donde el sábado 7 y domingo 8 se venderán de forma presencial 2.000 entradas para el Campamento, 500 en autobús el sábado y 1.5000 a pie el domingo, a partir de las 12 horas. El recorrido ha finalizado con una actuación del Grup de Danses Carrascal junto al templete de la Glorieta. Entre las actividades paralelas en este mercat no faltan los paseos en burrita o camello, los talleres o los juegos tradicionales. En esta noticia se puede ver una galería de fotos de todo ello.