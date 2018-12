The examples populate this alert with dummy content

NADAL ALCOIÀ El Mercat de Nadal arranca a 22 grados Temperaturas primaverales al inicio de la tercera edición de la feria de productos navideños que acoge la Glorieta hasta el próximo domingo jueves, 06 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (07/12/2018)

AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (07/12/2018) El Mercat de Nadal se ha inaugurado este jueves 6 de diciembre en La Glorieta con buen tiempo y mucho público. Hasta 22 grados han alcanzado los termómetros en esta insólita jornada de bienvenida a la Navidad. Las temperaturas primaverales han propiciado la presencia de numerosos asistentes, sobre todo por la mañana. La Glorieta albergará durante 4 días, del 6 al 9 de diciembre, esta tercera edición del Mercat del Nadal con un total de 30 comercios, todos ellos de la ciudad, con productos navideños a la venta y numerosas actividades. La inauguración ha tenido lugar a las 13 horas del jueves 6 con la actuación del Grup de Danses Carrascal y la música del Grup de dolçaines i tabals La Cordeta. El Alcalde de Alcoy, Antoni Francés, y la concejal de Comercio, Vanessa Moltó, han encabezado la comitiva de autoridades que han recorrido todo el Mercat de Nadal y se han interesado por la oferta de los expositores. Junto a la venta, a lo largo de los cuatro días se sucederán los talleres montados por los comerciantes, así como actuaciones musicales como las del Coro Gospel Alcoy, la Agrupación Musical Serpis o D3 Jóvenes Artistas, entre otros. Los más pequeños tienen múltiples ofertas como paseos en dromedario o en burritas, trenes, juegos tradicionales, cantajuegos, etcétera. El Mercat del Nadal cuenta con dos paradas solidarias. Una de Cáritas con su campaña de compra de bombonas de butano y otra de la Peña Celtista Óscar Prieto donde se recogen fondos para Aspromín. La Asociación Cultural Samarita abrirá su puesto el sábado 8 de diciembre y no este jueves, como estaba previsto inicialmente, para la venta de entradas para el Campamento Real. El sábado a las 12 horas saldrán a la venta las entradas con autobús para el nuevo campamento de los Reyes del Baradello y las 18 horas sin autobús. El domingo 9 será el turno a las 12 horas de la venta de entrada con autobús para el campamento del Escriba en el Preventorio y a las 18 horas sin autobús. Vanessa Moltó ha asegurado que la iniciativa que acoge La Glorieta hasta el próximo domingo "está siendo un absoluto éxito y ya estamos pensando en ampliar el número de expositores para la próxima edición, pues han sido más de treinta los interesados. El año pasado muchos de ellos tuvieron que reponer hasta tres veces sus existencias. Esperemos que también lo hagan este año.