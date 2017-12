The examples populate this alert with dummy content

ALCOI, CIUTAT DEL NADAL El Mercat de Nadal cierra con aumento de ventas y visitantes La Concejalía de Comercio resalta la alta participación en los talleres y actividades lúdicas lunes, 11 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp La segunda edición del Mercat de Nadal de Alcoy cerró sus puertas este domingo con un aumento de visitantes y de ventas. Durante cinco días La Glorieta ha reunido a miles de visitantes a través de una amplia oferta comercial y de ocio, vinculada al ciclo navideño y especialmente dirigida a los más pequeños. La concejal de Comercio, Vanessa Moltó, destaca especialmente el aumento de visitantes foráneos. “El tiempo ha acompañado y ha venido mucha gente de fuera”, afirma. Los comerciantes, señala, están satisfechos con esta segunda edición del mercado. “Los puestos han aumentado ventas y ya han comenzado a plantear ideas para que el evento vuelva a ser un éxito el año que viene”, manifiesta. Para la regidora ha sido clave la colaboración de las entidades que han participado con diferentes actuaciones, así como los talleres que han organizado los propios comerciantes. “Debemos agradecer su compromiso para que La Glorieta haya estado repleta todos los días”, añade Moltó. Las atracciones, apunta, han estado “copadas” durante los cinco días de mercado.