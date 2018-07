The examples populate this alert with dummy content

COMERCIO El Mercat de Sant Roc aspira a estrenar el sello de excelencia La Conselleria de Economía presenta en Alcoy las nuevas bases para poner en valor la calidad de los mercados municipales jueves, 12 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (12/07/2018) El Mercat de Sant Roc aspira a ser el primero en obtener el nuevo certificado de excelencia comercial creado por la Conselleria de Economía Sostenible. Este sello renueva el que la Generalitat creó en 2010 y que ya consiguió el mercado de Alcoy, donde el conseller Rafael Climent, junto al director general de Comercio, Natxo Costa, han presentado las bases para conceder este certificado. La distinción busca poner en valor el modelo comercial de los mercados y sus beneficios sobre la población. “Queremos potenciar los mercados por lo que suponen para las poblaciones: fijan la trama urbana y vertebran las ciudades”, ha dicho Climent. El objetivo es que los mercados municipales sean “referentes comerciales” en los municipios. Climent ha destacado la calidad del Mercat de Sant Roc, que ya obtuvo, junto a otros siete mercados valencianos, la distinción de Mercat Excel·lent. La nueva orden actualiza las bases para conceder el sello de calidad, que lleva años sin renovarse. El conseller no ha dudado en subrayar que el Mercat de Sant Roc se ajusta a los parámetros para conseguir la calificación de excelente.