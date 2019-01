The examples populate this alert with dummy content

PARO El mes de diciembre cierra con 636 parados menos que el mismo periodo el año pasado La cifra de desempleados en Alcoy y comarca ascendió a 10.888 personas a final de año - Diciembre de 2018 representa la máxima bajada, en cadena, que este mes alcanza en cinco años viernes, 04 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (04/01/2019) Después de tres meses de descenso desde septiembre, las cifras del paro en diciembre se estabilizan y registran 33 parados más con respecto a noviembre. Son datos facilitados por el sindicato UGT. El desempleo ha bajado en Alcoy en 80 personas, municipio al que sigue Cocentaina con 22 parados menos. El aumento, no obstante, es considerable en algunas localidades de la comarca, como Ibi, con 94 parados más este último mes del año, y Onil, con 51. Los pequeños municipios apenas han notado los cambios. Por géneros, UGT destaca que este pasado mes de diciembre el desempleo femenino registró 25 paradas menos, contrariamente al masculino, donde aumentó en 59 desempleados. Diciembre 'récord' No obstante, diciembre de 2018 representa una bajada significativa, consecutiva, desde este mismo mes hace cinco años. El año 2012 registró el mes de diciembre de mayor número de parados, con 17.845, una cifra que comenzó a bajar a partir de 2013 con el camino hacia la recuperación de la crisis.