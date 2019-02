The examples populate this alert with dummy content

PARO El mes de enero hace mella en Alcoy con 38 desempleados más El mes ha cerrado en la comarca con 10.911 parados, 23 más que en noviembre miércoles, 06 de febrero de 2019

El primer mes del año ha calado en Alcoy, que, por primera vez desde septiembre, no registraba una subida en el número de desempleados. La ciudad clausuró con 50.058 parados, 38 desempleados más que en noviembre. Son datos facilitados por el sindicato UGT, que lo califica como uno de los peores meses del año debido a factores estacionales, como las contrataciones por la campaña de Navidad. En la comarca el mes ha cerrado con 10.911 parados, 23 más que en noviembre. Otro aumento considerable del desempleo ha sido el de Onil, con 26 desempleados más con respecto a noviembre. El desempleo ha bajado sin embargo en el municipio de Ibi con 27 personas menos. No obstante, el comportamiento general de enero, tanto en Alcoy como en el resto de la comarca, es positivo: supone una bajada en cadena de este mes desde 2013, cuando hubieron 18053.