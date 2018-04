El Mig Trail com a novetat

Aquest divendres ha sigut presentada la sisena edició del Trail Solidari ‘Ciutat d’Alcoi’, en un acte que s’ha celebrat a la Plaça de Dins en un ambient festiu i que ha estat organitzat pel Club d’Esports de Muntanya (CEM) +QUEUNTRAIL, organitzadors de la prova. L’esdeveniment ha comptat amb la presència de patrocinadors, col·laboradors, voluntaris, representants dels clubs locals de corredors i de les associacions AECC i SOLC –a les que ajuda el Trail Solidari Alcoi–, així com autoritats municipals, entre les que destaca l’alcalde de la ciutat, Toni Francés.

L’acte, que ha sigut conduït per l’actriu alcoiana Conchi Doménech, pretenia animar a la participació i donar a conèixer les novetats d’una edició que arriba marcada pel canvi de data, ja que per qüestions mediambientals ha tingut que ser traslladada al mes d’octubre, concretament, el dia 27. Precisament, donat que el Trail Solidari és una prova esportiva que vetla pel respecte a la natura, la Conselleria ha resolt concedir-li la distinció de carrera ‘Ecorresponsable’, el que suposa donar un pas més en el seu compromís solidari i de contribució a la preservació i conservació del nostre territori.

I continuant amb aquesta vessant solidària i d’ajuda en la lluita contra l’enfermetat del cáncer del Trail Solidari, cal recordar que en només cinc edicions, +QUEUNTRAIL ha aconseguit aportar més de 50.000 € a la lluita contra el càncer, donant les recaptacions de cada any a SOLC i a l’Associació Espanyola Contra el Càncer d’Alcoi. A més, investigar la malaltia del càncer es essencial per a vèncer-la, i en aquest sentit, José Antonio López-Guerrero, cap del Laboratori de Biologia Molecular de Institut Valencià d’Oncologia i director de l’Encontre d’Investigadors, va intervindre en l’acte de presentació del Trail Solidari per recordar que la pròxima setmana, el divendres 20 d’abril, tindrà lloc la tercera edició d’aquest Encontre d’Investigadors en Càncer de la Comunitat Valenciana.

“Aquest projecte va nàixer amb la ferma voluntat de contribuir amb la lluita contra el càncer. Cinc edicions aportant col·laboració econòmica a entitats lluitadores contra els efectes d’aquesta malaltia y tres anys donant suport a un dels col·lectius més necessaris per a combatre el càncer, i al temps, més necessitat d’ajuda, suport i reconeixement social: els investigadors. Ara, quan anunciem la nostra il·lusió de fer realitat una nova edició del Trail Solidari Alcoi, volem revalidar públicament el nostre compromís amb la lluita contra el càncer”, destaca el president de +QUEUNTRAIL i director del Trail Solidari, Paco Fuster.

LA NATURA COM A PROTAGONISTA ENGUANY

L’esdeveniment ha comptat, també, amb l’actuació de la jove Ana Valor i el seu grup, que han interpretat una adaptació musical del poema d’Ausiàs March ‘Veles e vents’. Una música que ha servit per introduir, la dedicatòria d’enguany. L’edició 2018 del Trail Solidari convida a descobrir la màgia que impregna cada racó de les nostres muntanyes. Aquest any, la natura es la protagonista del Trail Solidari ‘Ciutat d’Alcoi’ i és a qui es dedica aquesta edició.

“Dedicar una cursa a la natura pot resultar difícil d’entendre, però els nostres territoris naturals i la majoria d’arreu del món estan amenaçats. No podem ignorar aquesta greu circumstància. La nostra dedicatòria vol ser un missatge per a tots i totes, un toc d’atenció a la nostra actitud davant la natura, per a que aquesta siga més respectuosa. Us animem a que compartiu aquest missatge allà on aneu a córrer o a marxar, i doneu exemple de com conviure amb els espais naturals”, va assenyalar Paco Fuster.

UNA PROVA MÉS

Quant a les novetats de la present edició, la competició passa a incloure una prova més. Al Trail, prova reina, i a la Marxa Senderista, es suma el Mig Trail, una prova demandada per molts aficionats i desitjada per l’organització, que desprès de molts intents, ha aconseguit fer-la realitat. Una prova ràpida i dura, amb un recorregut espectacular que s’afegeix a l’esdeveniment per fer-lo més complet. (Podeu trobar tota la informació als perfils de les competicions, on s’especifiquen les característiques tècniques de cadascuna de les modalitats i els recorreguts corresponents).

Amb aquest ventall de proves, s’espera donar opció de gaudir a moltes més persones. L’objectiu ara és molt difícil, doncs s’obri la porta a la participació de fins a 1.700 atletes.

EL TRAIL SOLIDARI ARREU DEL MÓN

Un grapat ben gran de corredores i corredors ja porten arreu del món el missatge de solidaritat que llança cada any el Trail Solidari. Homes i dones, tant d’Alcoi com d’altres pobles veïns, que s’han convertit en grans ambaixadors i llueixen la samarreta als seus viatges. De la mateixa manera, la present edició de Trail Solidari recupera la figura de l’ambaixador amb majúscules. Ells són la ballarina Sol Picó, el futbolista Jorge Molina, el corredor Vicente Juan i el director d’orquestra Jordi Bernàcer, que han manifestat el seu compromís amb el Trail Solidari i animen a la participación en aquesta aventura que combina esport i solidaritat.

Recordem, ja per a acabar, que les inscripcions en les tres modalitats de cursa s’obriran el pròxim dia 7 de maig, a les 22 hores, en www.trailsolidarialcoi.com.