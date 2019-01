The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA El milagro contra la alopecia masculina En Radio Alcoy conocemos la labor de la empresa InjerTurk, especializada en transplante capilar con convenios con dos de los mejores hospitales en Turquía y enfocada a combatir la caída de cabello en los hombres martes, 08 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (08/01/2019) En España, cerca del 42,6% de los hombres padecen de alopecia y la consecuente preocupación por la caída del cabello. Para dar respuesta a este ancestral problema, ha nacido Injerturk Alcoy (ubicada en el edificio Alcoy Plaza), una empresa especializada en el transplante capilar masculino. Desde su funcionamiento el pasado mes de septiembre, hasta 20 hombres al mes han utilizado sus servicios, que se centran en la técnica de extracción por unidad folicular, es decir, la aplicación del propio cabello procedente de la zona donante en el lugar que se quiera repoblar en un tanto por ciento. La firma alcoyana, el antídoto contra la preocupación masculina por la alopecia, acompaña a los pacientes hasta dos de los mejores hospitales privados en Estambul, Turquía. Un viaje que verá su recompensa en unos meses, cuando el cabello vuelve a crecer y la confianza se recupera de manera irreversible. Nos lo cuenta en Hoy por Hoy Alcoy el gerente de InjerTurk, Rubén Talens.