No és el primer cop que Catalunya valora la gran tasca literària de l'alcoiana Isabel-Clara Simó. Ara, la columnista habitual de Radio Alcoy, ha estat guardonada amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. No obstant, Simó ho té clar: "El millor premi que he rebut ha estat el de Filla Predilecta d'Alcoi". Tragaluz rep, amb molt de gust, a l'escriptora, que, després d'un any dolent, ha trobat la seua catarsi a la poesia. I no sols. Simó prepara una novel·la "d'amor", sobre una dona que es fixa en un noi més jove que ella. Riem, gaudim i ens nutrim amb aquesta meravellosa entrevista.