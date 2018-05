The examples populate this alert with dummy content

IBI El Ministerio de Agricultura concede la placa de bronce al Mérito Agrario al equipo Roca La petición fue realizada por La Unió de Llauradors al Ministerio el pasado mes de marzo a través de un documento donde solicita la ampliación en número de efectivos del equipo Roca miércoles, 16 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Ministerio de Agricultura ha concedido al Equipo Roca de la Guardia Civil la placa de bronce de la Orden del Mérito Agrario que otorga ese Ministerio por su destacada actuación a favor del sector agrario de esas zonas de la provincia de Alicante. La petición fue realizada por La Unió de Llauradors al Ministerio el pasado mes de marzo. Las unidades Roca, con sede en Ibi pero que abarcan las comarcas del Medio y Alto Vinalopó, l'Alcoià y El Comtat, fueron creadas para prevenir los robos en instalaciones agrícolas y ganaderas en las zonas rurales. Este equipo inició su actividad en 2015 y cuenta desde su inicio con escasos medios, concretamente un capitán como jefe de la compañía, un cabo como jefe de equipo y tres guardias civiles. Su función principal es la prevención e investigación de los hechos delictivos ocurridos en estas explotaciones con las campañas de recolección de los cultivos de cerezas, almendras, uva y aceituna como principales. También de forma secundaria investigan otro tipo de delitos contra el patrimonio y orden socioeconómico ocurridos en zonas rurales, destacando entre estos los robos en casas de campo, yeguadas, de herramientas y útiles de labranza y metales. La Unió indica en su escrito de solicitud que en los dos años de operatividad de este equipo ha mantenido numerosas entrevistas y reuniones con ellos porque desean conocer de primera mano la problemática de los afectados. La organización aprovechó el escrito remitido en su día a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, para que trasladara al Ministerio del Interior la necesidad de ampliar ese equipo Roca para ganar aún mayor efectividad en esa lacra social que suponen los robos en el campo. El escrito de La Unió al Ministerio concluía que "los efectivos del equipo Roca de la compañía de Ibi, a pesar de la escasez de medios humanos y materiales de la que disponen, han contraído méritos destacados y prolongados en el tiempo a favor del sector agrario y en defensa de los bienes del mismo como para ver concedida a los mismos la Orden al Mérito Agrario". El Ministerio de Agricultura indica que el equipo Roca recibirá este reconocimiento en una ceremonia que se celebrará próximamente.