VISITA El ministro-astronauta Pedro Duque estará en Alcoy Será el jueves 4 de abril en el primer congreso sobre Big Data en el IVAM CADA Alcoi miércoles, 27 de marzo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (27/03/2019) El ministro-astronauta Pedro Duque visitará la semana que viene Alcoy. El Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades y exastronauta clausurará el jueves 4 de abril, junto al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el primer congreso sobre Big Data organizado por el Ayuntamiento de Alcoy junto al Distrito Digital de la Comunidad Valenciana. A lo largo de la jornada tendrán lugar ponencias, mesas de debate y una feria de empresas. El congreso se desarrollará en el IVAM CADA Alcoi entre las 9 y las siete de la tarde del jueves 4 de abril. De forma paralela, el Campus de Alcoy de la UPV celebrará su Foro de Empleo y Emprendimiento. Duque es cabeza de lista por Alicante por el PSOE al Congreso con la alcoyana Patricia Blanquer como número 2 en las elecciones nacionales del 28 de abril.