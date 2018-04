The examples populate this alert with dummy content

AVANCE El ministro De la Serna reabre el Fernando Reig el lunes 16 La infraestructura estará operativa después de cerca de dos años cierre y una reforma de 10 millones de euros jueves, 12 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Ministerio de Fomento reabre el lunes el puente de Fernando Reig. El acto de reapertura está previsto a las once de la mañana con la presencia del ministro, Íñigo de la Serna. El lunes acabará un periodo de 16 meses, que es el plazo en el que la infraestructura ha permanecido completamente cortado al tráfico de vehículos y peatones por los problemas de los tirantes, afectados por corrosión. El lavado de cara que el ministerio había previsto para el puente derivó en un proyecto de 10 millones de euros que se ha prolongado durante cerca de un año. La rehabilitación ha consistido básicamente en la sustitución de los 38 tirantes. El consorcio de empresas que se ha encargado de la obra ha reparado también los paramentos de hormigón del pilono que sujeta los tirantes.