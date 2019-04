The examples populate this alert with dummy content

ELECCIONES GENERALES El ministro Pedro Duque vuelve a Alcoy para conocer el CEEI Ha recorrido sus instalaciones y ha conocido de primera mano las iniciativas de un par de las nuevas empresas que allí se albergan martes, 23 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El ministro Pedro Duque ha vuelto a visitar Alcoy en menos de dos semanas para conocer de primera mano el funcionamiento del CEEI. El ministro de Ciencia e Innovación en funciones y cabeza de lista del PSOE al Congreso por la provincia de Alicante, Pedro Duque, ha explicado que la función del CEEI es muy importante y le ha mostrado su apoyo. Por su parte, el alcalde, Antoni Francés, ha destacado esta segunda visita en pocos días a Alcoy de este ministro como muestra del respaldo a la actividad que se está desarrollando en esta ciudad. Las declaraciones las han realizado después de recorrer las instalaciones del CEEI Alcoy-Valencia y de conocer de primera mano su funcionamiento tanto con las explicaciones de su director, Jesús Casanova, como de los responsables de dos de las empresas que se encuentran en las instalaciones del CEEI. Junto a Duque ha estado también la número 2 de los socialistas por la provincia de Alicante, la alcoyana Patricia Blanquer. Antes había visitado el Instituto Tecnológico del Juguete de Ibi.