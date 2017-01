The examples populate this alert with dummy content

CAFÉ DEL ALCOYANO “El míster puede contar conmigo” Mario Fuentes, uno de los capitanes del Deportivo Alcoyano, ha sido el invitado al primer Café del Alcoyano del 2017 desde Premium Sport Café, que tras alrededor de tres meses alejado de los terrenos de juego vuelve a estar disponible para jugar jueves, 05 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (05/01/2017) Prácticamente tres meses ha sido el tiempo que Mario Fuentes, defensa y uno de los capitanes del Alcoyano, ha estado alejado de los terrenos de juego debido a dos lesiones consecutivas. El jugador madrileño arranca el 2017 recuperado y tratando de recuperar la forma física. Fuentes ha sido el invitado del primer Café del Alcoyano del año y coincidiendo con el día de la Cabalgata, ha deseado que “este año esté cargado de éxitos y que tengamos muchísima salud para poder disfrutarlos y que sea una temporada en la que todos acabemos felices”. A nivel personal y a su recuperación de las lesiones, Fuentes señala que lleva “entrenando dos semanas con el equipo, me ha venido ben este parón, todavía no estoy al 100% de lo que puedo dar, llevo tres meses fuera de los campos de juego y poco a poco voy cogiendo un ritmo. Para el domingo el míster puede contar conmigo, los minutos que sean, los que pueda jugar, ayudar al equipo, aportar mi granito de arena porque el del domingo frente el Mallorca B será un partido complicado”. Prácticamente tres meses alejado de los terrenos de juego, un tiempo en el que Mario Fuentes confiesa haberlo pasado “mal, aunque intentas poner una sonrisa para que todos tus compañeros vean que lo estás llevando lo mejor posible yo creo que lo peor que le puede pasar a un jugador es lesionarse. Intentas ayudar en todo lo que puedes y más cuando están tan involucrado con el club y con el equipo. Han sido unos meses muy duros pero ya he visto la luz al final del túnel. Ahora lo que quiero es entrenar duro para ponerme muy fuerte para afrontar una segunda vuelta, que creo que va a ser muy bonita, ahí si poder ayudar a mis compañeros dentro del terreno de juego”. En cuanto al posible resultado del partido del domingo 8 de enero ante el Mallorca B, la apuesta del defensa blanquiazul es clara, “ganar, ganar, lo que sea, y si puede ser con portería a cero mejor. Entiendo que la gente pueda pensar que es un partido trampa, porque si miras la clasificación y ves que es un equipo que está pasando apuros, está por la zona baja de la tabla, acaba de cambiar de entrenador, puede ser que tengan dudas a cómo jugar por el cambio de entrenador. Nos tenemos que centrar en nosotros, teniéndoles muchísimo respeto porque es un filial, pero si nosotros estamos a la altura que hemos estado siempre en El Collao, creo que los tres puntos se quedarán aquí”. Uno de los capitanes del Alcoyano ha hecho un llamamiento a la afición. “Si alguien tiene alguna duda que suba a El Collao, y que se haga socio, esta segunda vuelta necesitamos a todos, no sólo a los jugadores. Necesitamos el aliento de la afición que cuando lo pasemos mal estén ahí para apoyarnos”, señala Fuentes quien también cuenta uno de los objetivos del equipo blanquiazul, “una de las metas que nos ponemos como equipo y yo personalmente como defensa es mantener la portería a cero” y concluye afirmando que “intentaremos transformar toda la ilusión de Alcoy, de los aficionados y del club en puntos”.