DE CIÈNCIA CERTA El misteri dels pols magnètics de la Terra José Cantó, doctor en Física, aborda al programa del mes de juny el fenomen de la inversió dels pols magnètics i la possible variació de coordenades martes, 05 de junio de 2018 José Cantó, doctor en Física, aborda al programa del mes de juny el fenomen de la inversió dels pols magnètics de la Terra.Cantó explica que el nostre planeta té dos pols geogràfics i dos magnètics i amb el fenomen de la seva inversió pot haver-hi vàries les coordenades. "És un tema que han tractac moltes películes de Hollywood". Afegeix que si el pol nord està variant això afecta a les comunicacions, en concret dels avions, ja que les coordenades canviaran de lloc. El programa finalitza amb la resolució de la pregunta del mes anterior i la formulació d'una nova. Quan es podrà veure el proper eclipsi de lluna?