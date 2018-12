The examples populate this alert with dummy content

HISTORIA El Modernismo al servicio de la publicidad en un libro Los hermanos Ramón y Mauro Gisbert han estado en Hoy por Hoy explicando la obra que lleva por título ‘Los libritos de papel de fumar’ viernes, 07 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (05/12/2018) El Círculo Industrial ha albergado la presentación del libro Los libritos de papel de fumar. Se trata de una publicación de 576 páginas con la mayor colección de papel de fumar jamás reunida. Los hermanos Ramón y Mauro Gisbert, responsables de esta obra, han estado en Hoy por Hoy explicando detalles de su elaboración y de la recopilación de datos, sobre todo del Alcoy de la época modernista. Cuenta además con fotografías inéditas de los molinos, de la fábrica Bambú, de Papeleras Reunidas o de las famosas bambuneras, entre otros contenidos o imágenes de pintores alcoyanos muy reconocidos. La historia del papel de fumar, en un solo tomo.