The examples populate this alert with dummy content

LA TERTULIA El Modernismo como punto en común El Ayuntamiento estudia extender al resto de barrios futuras ediciones y dar protagonismo a todas las clases que convivieron a finales del XIX y principios del XX miércoles, 26 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO La tertulia (26/09/2018) El éxito de las dos primeras ediciones de la Setmana del Modernisme de Alcoy hace pensar en su proyección de futuro. En La Tertulia de Radio Alcoy, la concejal de Turismo y Patrimonio, Lorena Zamorano, ha avanzado la intención de que no solo el centro de la ciudad acoja actividades. Zamorano proyecta poder desarrollar charlas, conferencias o talleres en los barrios, que antes quedaban en el extrarradio, pero que conservan algunas joyas del patrimonio modernista. En esto han coincidido el resto de representantes municipales, Vicky Llácer, de Guanyar, Maribel Sánchez de Ciudadanos, Alex Cerradelo de Compromís y Amalia Payá del PP. Payá ha destacado la apuesta por el desarrollo industrial en la época en la fraguó en Alcoy el Modernismo, a diferencia de la actualidad. La edil Vicky Llácer ha señalado lo interesante que sería que en futuras ediciones se diera importancia a la diferencia de clases en la época derivada de la industrialización, idea que ha recogido la titular de Turismo.