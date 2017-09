The examples populate this alert with dummy content

AMPLIO SEGUIMIENTO El modernismo impregna el corazón de Alcoy Más de 100 mujeres participan en la recreación de una manifestación sufraguista de principios del siglo XX – La actividad es incesante en la zona Centro de la ciudad sábado, 23 de septiembre de 2017 La Semana Modernista de Alcoy ha recordado este sábado las transformaciones sociales de principios del siglo XX con la recreación de una manifestación sufragista, organizada por la asociación de amas de casa Lucentum. Más de 100 mujeres han revivido el movimiento de reivindicación de derechos para las mujeres que cobró fuerza a principios del siglo pasado. La marcha ha partido desde la placeta del Fossar para recorrer las calles de la zona Centro de Alcoy. Al grito de queremos votar y blandiendo pancartas reivindicativas, la marcha, encabezada por la concejal de Turismo, Lorena Zamorano, ha desembocado en La Glorieta, donde desde primera hora del sábado está en marcha la Fira Modernista. La feria reúne expositores de municipios con patrimonio modernista, como Terrassa, Carcaixent o Villena. Zamorano ha lamentado que no hayan estado presentes más localidades catalanas, una circunstancia que atribuye a la coincidencia con la festividad de la Mercè. Empresas locales también exponen sus productos en los jardines municipales de La Glorieta. La actividad es intensa en el casco antiguo. Es continuo el paso de grupos que participan en las diferentes rutas organizadas para conocer el patrimonio modernista o la particular gastronomía de Alcoy. Es común ver a grupos, locales o turistas, tomándose fotos con las personas que transitan por la ciudad vestidas con ropajes de la época modernista. El programa de actos se mantiene hasta el domingo a las 14.00 horas, cuando la familia del arquitecto Vicent Pascual, a quien está dedicada la Semana Modernista, clausure el evento.