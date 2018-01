The examples populate this alert with dummy content

FITUR El modernismo y el cicloturismo de Alcoy ya son más internacionales La directora general de Turismo, Raquel Huete, junto al alcalde de Alcoy, Antonio Francés, han presentado este jueves en Fitur la Segunda Semana Modernista, que este año estará dedicada al escultor Lorenzo Ridaura, y la ruta homologada BTT viernes, 19 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El modernismo y el cicloturismo de Alcoy son las cartas con las que la ciudad juega este año en Fitur, la Feria Internacional de Turismo que Madrid acoge hasta este sábado. La Semana Modernista de Alcoy ya fue presentada el 10 de noviembre en el Hotel Reconquista de Alcoy. Estará dedicada al escultor alcoyano Lorenzo Ridaura Gosálbez y tendrá lugar del 17 al 23 de septiembre. Entre otras, realizó las esculturas de los ángeles del altar mayor de la iglesia de Sant Jordi en 1918, que fueron destruidas durante el inicio de la Guerra Civil Española. Destacan en el cementerio algunas de sus obras, especialmente Ángel del silencio (1903), escultura situada en el panteón familiar de Agustín Gisbert. Por otro lado, la directora general de Turismo, Raquel Huete, junto al alcalde de Alcoy, Antonio Francés también han llevado a cabo la presentación de la recientemente homologada ruta BTT, para bicicletas de alta montaña, que cuenta con 80 señales para marcar el itinerario al entorno natural de la ciudad, y que promete incidir en el potencial turístico y paisajístico alcoyano. Según han explicado los expertos, se trata de una ruta no demasiado dura que está al alcance de cualquier ciclista de montaña acostumbrado a salir regularmente. La ruta, que circula por los alrededores de Alcoy, entre los parques naturales de la Serra de Mariola y la Font Roja, con bastante pista y preciosos senderos, es de tipo circular, con una distancia total de 39 km y un desnivel acumulado de 710 m.